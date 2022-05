Porto Alegre terá mutirão contra a dengue no bairro Vila Nova nesta quarta

Um mutirão para controle dae combate a focos do mosquito Aedes aegypti em Porto Alegre será realizado nesta quarta-feira (11), no bairro Vila Nova. A região é uma das que registra transmissão sustentada do vírus da dengue na cidade. Os trabalhos começam às 9h, com ponto de encontro na avenida Monte Cristo, nas proximidades da rua Jasmin.