Porto Alegre retira obrigatoriedade de cobradores em mais sete linhas de ônibus

Mais sete linhas de ônibus circulam sem exigência de cobradores em Porto Alegre nesta segunda-feira (9). Publicada no Diáfio Oficial (Dopa) de sexta (6), a medida afeta: M-10, M-68, M-79, M-21, M-31, M-52 e M-98.

As sete linhas circulam de madrugada na capital gaúcha. Elas foram reativadas em ação do Programa de Reestruturação do Transporte da prefeitura, o Mais Transporte.

O Mais Transporte já retirou a obrigatoriedade de cobradores em 20% das 249 linhas que circulam em Porto Alegre. A prefeitura registra redução de 10,11% do quadro de cobradores até então — a previsão é chegar a marca dos 25% até o fim deste ano. As linhas são contempladas pelo menor transporte de passageiros por viagem, de acordo com o município.

Linhas de ônibus sem cobradores

As linhas de ônibus que já podem circular sem cobradores em Porto Alegre até esta segunda são: