Cinco linhas de ônibus atendem região do Porto Seco para o Carnaval de Porto Alegre

Depois de dois anos, o Carnaval de Porto Alegre voltou ao Porto Seco para uma das festas mais populares do Brasil. Os desfiles começaram na sexta-feira (6) e vão até domingo (8) no Complexo Cultural do Porto Seco (R. Hermes de Souza, s/n).

A primeira noite de evento foi marcada pelo desfile do Grupo Prata. Neste sábado (7), quem passa pelo Porto Seco é o Grupo Ouro se apresenta no sábado, com 60min para cada apresentação, com Fidalgos e Aristocratas, Acadêmicos de Gravataí (Gravataí), União da Vila do IAPI, Império do Sol (São Leopoldo), Bambas da Orgia, Estado Maior da Restinga, Imperadores do Samba, Imperatriz Dona Leopoldina e Império da Zona Norte. Já no último dia de evento, quem comanda a noite são os convidados (Filhos da Candinha, Império dos Herdeiros), com 30min de desfile para cada, e o Grupo Bronze, que dispõe de 40 min para cada escola. São elas: Cohab-Santa Rita, Protegidos da Princesa Isabel (Novo Hamburgo), Unidos do Guajuviras (Canoas), Mocidade da Lomba do Pinheiro, Acadêmicos da Orgia e Filhos de Maria.

Para facilitar o acesso do público ao carnaval, a Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana, por meio da Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC), informa que cinco linhas atendem a região. Os locais dos terminais podem ser conferidos no mapa abaixo. As tabelas horárias estão disponíveis no site da EPTC e a localização em tempo real pode ser acessada na função GPS do aplicativo TRI (Cittamobi).

Linhas que atendem a região

E10/E10.1 - Restinga Carnaval (via Lomba): saída do terminal da Restinga Nova até o Porto Seco. Retorno no final dos desfiles com veículos à disposição conforme a demanda no local.

T6.1 – Transversal 6 Carnaval: atendimento a partir das 19h para o início do evento. Não final, viagens direto ao Centro, com saídas de acordo com a demanda com veículos articulados.

633 – Costa e Silva: ativação da linha como reforço à linha 633.3, com viagens dia 6, das 23h15 às 5h45; dia 7, das 20h15 às 5h45; e dia 8, das 19h15 à 1h45.

B02 – Leopoldina Aeroporto: tabela normal com acréscimo de viagem no final da operação para atendimento aos usuários do Trensurb. Viagens extras dia 6: 22h40/23h30; dia 7: 5h/21h30/22h30/23h30; e dia 8: 5h30/21h30/22h30.

E33 – Centro/Evento (via Assis Brasil): deslocamento do Centro para o evento a partir das 19h, nos dias 6 e 7, e a partir das 17h no dia 8. Veículos à disposição para fazer o atendimento no final do evento.