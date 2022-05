Descarte de resíduos hospitalares aumentou 20% durante a pandemia, em Porto Alegre

Além da população afetada diretamente pela Covid-19, o meio ambiente enfrenta as consequências geradas pelos resíduos hospitalares produzidos durante o período pandêmico. Cerca de 140 milhões de kits teste com o potencial de gerar 2,6 mil toneladas de lixo, principalmente plástico e resíduos químicos, foram administrados até novembro de 2021, de acordo com o relatório da Organização Mundial da Saúde (OMS), divulgado no primeiro trimestre deste ano. Para se ter uma noção, entre 2020 e o ano passado, apenas a quantidade de resíduos biológicos por paciente aumentou de 1kg/dia para 10kg/dia no Hospital de Clínicas, em Porto Alegre.

“Um aumento de três vezes, pois no pico da pandemia outros serviços tiveram que ser reduzidos como, por exemplo, as cirurgias eletivas”, explica a engenheira ambiental do Hospital de Clínicas, Taina Flores da Rosa. Publicada logo nos primeiros dias da pandemia no Brasil, em março de 2020, a nota técnica n° 4 da Agência Nacional de Vigilância em Saúde (Anvisa) estabeleceu as medidas de prevenção e controle do coronavírus. Na ocasião, devido ao alto risco individual, todos os resíduos da assistência a pacientes suspeitos ou confirmados de infecção foram enquadrados na categoria A1, de acordo com a Resolução da Diretoria Colegiada - RDC N° 222, Anvisa, de 2018.

O relatório “Global analysis of health care waste in the context of COVID-19: status, impacts and recommendations” da OMS não cita exemplos específicos de onde ocorreram os acúmulos mais notórios de lixo hospitalar. Mas, em Porto Alegre, o aumento de resíduos biológicos produzidos durante a pandemia não ocorreu apenas no Clínicas. Outros hospitais apresentaram a mesma realidade. No Hospital Nossa Senhora da Conceição, que integra o Grupo Hospitalar Conceição (GHC), a média mensal de 40 toneladas de resíduos biológicos teve um aumento de 20%. Já o Hospital São Lucas da Pucrs (HSL) não soube informar a quantidade de resíduos produzida nos últimos dois anos, mas a média atual atinge uma tonelada e meia por dia.

“O manejo desse material era mais restrito, era descartado especificamente nos locais onde eram gerados. Utilizamos dois sacos para não correr o risco de eles se romperem. Tivemos um descarte de resíduos muito maior, mas também organizamos a logística com a empresa para que tivéssemos um número maior de coletas para não acumular”, explica a engenheira de segurança do trabalho, responsável pelo gerenciamento de resíduos do HSL, Márcia Afonso.