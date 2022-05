Melo reacende debate sobre cercamento de parques em Porto Alegre

Desde 2021, por decisão da Câmara Municipal, não é mais exigido um plebiscito para o cercamento de parques e praças na capital gaúcha. Ainda assim, para um projeto ter continuidade, é necessária a aprovação dos conselhos municipais do Plano Diretor e do Meio Ambiente.

De quarta (4) até esta sexta-feira (6), o prefeito esteve envolvido com a primeira edição brasileira e latino-americana do South Summit, um dos mais importantes eventos globais do ecossistema de inovação e empreendedorismo, que é sediada no Cais Mauá. Depois, segundo Melo, o roteiro passa pela Câmara dos Vereadores para ouvir opiniões. Dependendo do desfecho, o prefeito pretende propor a realização de audiências públicas tanto na prefeitura como no Legislativo.

Com a intenção de promover uma discussão despolitizada sobre o cercamento, Melo ressalta que a intenção não é chegar a uma conclusão geral a todos os parques e praças. É, portanto, analisar e discutir caso a caso, envolvendo toda a comunidade local, bem como especialistas no tema.

A capital gaúcha conta com 700 espaços públicos, segundo a prefeitura. Alguns deles são cercados, como o Parque Germânia, no bairro Jardim Europa, e a Praça Shiga, na Vila IAPI. Eventualmente, ao longo de diferentes mandatos, discussões sobre cercar parques e praças abertas com o objetivo de reforçar a segurança ressurgem, mas ainda não levaram a um consenso.

As particularidades da Redenção

Este ano marca o 250º aniversário de Porto Alegre - também, a Redenção completa seus 215 anos no dia 24 de outubro. Quando se fala de cercamento, o Parque Farroupilha é uma discussão à parte.

O prefeito da Redenção e um dos fundadores do conselho de usuários do parque, Roberto Jakubaszko, afirma que ele, assim como a comunidade do entorno, não é favorável à instalação de grades ou muros no local.

"Boa parte dos parques grandes do mundo estão ao lado do mar ou de algum rio. A Redenção está mais centralizada, com nove bairros no entorno. Ela foi planejada para ser um parque aberto, e esse é o grande problema", relata. "O parque, hoje, é tão vivo, que tem uma universidade federal dentro dele, um templo da cultura, que é o Araújo Vianna, uma escola militar, um pronto socorro, duas igrejas e, até mesmo, o único templo do Positivismo em pé no mundo. Então, quando falamos de cercar a Redenção, para mim, significa cercar tudo isso. E isso é impossível".

Jakubaszko ressalta como um dos principais impasses o impacto que o cercamento teria na mobilidade local.

"O traçado geográfico do parque tem dois eixos centrais: um que vai do Monumento ao Expedicionário até a reitoria da Ufrgs e outro que vai do Araújo Vianna até o grande lago. Ou seja, quem sai da avenida João Pessoa para chegar à Osvaldo Aranha, atravessa a Redenção. Se fosse cercada, seria necessário fazer um contorno pela Santa Casa ou até a avenida Venâncio Aires para isso", explica.

"Do jeito que está, não dá para ficar", ressalta Melo. "Hoje, o parque está aberto, mas está 'cercado' para milhares de pessoas a partir das 19h. Não tem cerca, mas ele está fechado — eu pergunto: alguém tem coragem de atravessar a Redenção de noite? Não tem, né. Então, ok, ele está aberto, mas alguém usa ele? Com raras exceções, pois ali tem academia e campo de futebol, por exemplo. Eu falo sobre o parque como um todo".

Jakubaszko, contudo, diz que há, sim, quem use a Redenção no período noturno. "Muitos tem insônia à noite e vão correr. Além disso, Porto Alegre é uma metrópole, e uma coisa que caracteriza as metrópoles é que 25% da população trabalha em turno inverso, ou seja, trabalha de noite e dorme durante o dia", destaca.

“Quando eu nomeio um funcionário público, tenho gastos na prefeitura com uma vida útil de 80 anos, que é o tempo de serviço somado à aposentadoria. Então, eu também não posso cometer irresponsabilidade como prefeito e nomear ‘tantas quantas’ pessoas para o sucessor ter uma folha desequilibrada. Por lei federal, não posso colocar segurança privada em espaço público. Eu teria que fazer um convênio com a Brigada Militar ou aumentar a contratação de guardas. Tudo isso tem custos”, alerta o prefeito da capital.

Jakubaszko reforça que a segurança é um problema, mas, para o prefeito da Redenção, o caminho é outro.

"Se não tem segurança, o problema não é do parque — é da cidade ou do Estado. Prefiro que, em vez de cercar, se faça uma licitação para que uma multinacional poderosíssima adote a Redenção e invista em segurança", sugere. "O ideal seria o patrulhamento pela guarda municipal. Mas também é essencial incentivar a presença constante da população. Nós podemos organizar feiras noturnas, com a presença de agentes de segurança. Nos próximos dias, vai ser inaugurada uma área de gastronomia que funcionará até 22h. Assim, outros recursos como o pedalinho e o parquinho também poderão funcionar até mais tarde. Se isso acontecer, vamos ocupar o espaço socialmente e promover a segurança indiretamente, evitando o que, para nós, é muito ruim: a cerca".

O representante do parque ainda acrescenta que, diferentemente do que diz o senso comum, a Redenção não é, necessariamente, onde os crimes acontecem. "Eu penso que a grade, o isolamento, na verdade não te dá segurança. Muito pelo contrário. A própria Brigada Militar no Rio Grande do Sul, que faz o patrulhamento ostensivo, dá a Redenção como um espaço seguro. Poucos boletins de ocorrência são alusivos à Redenção. Eles ocorrem fora e o pessoal corre para o parque. Ou seja, é uma rota de fuga. Colocar um muro não dificulta só a vida do ladrão, mas da vítima também. Se o cidadão é assaltado na calçada, só tem duas alternativas: voltar ou enfrentar os assaltantes. Já quando é aberto, ele pode correr para qualquer lado", explica.

Melo reafirma que há particularidades neste caso e destaca que, para ele, é fundamental que o debate não seja reduzido à Redenção. "Ali tem uma opinião muito consolidada, pela questão urbanística que liga dois bairros. Não podemos contaminar o debate com a Redenção. Tem 700 áreas públicas e quero discutir todas elas", diz.