Tempo seco predomina no RS até segunda-feira

mais da metade da média mensal de precipitação, em apenas quatro dias Após registrar 68,2mm em Porto Alegre,, o tempo segue firme no final de semana em todo o Rio Grande do Sul. Com o afastamento do ciclone extratropical, que causou fortes chuvas e enchentes, uma massa de ar seco deve permanecer até a próxima segunda-feira (9) em grande parte do Sul do Brasil, de acordo com a MetSul Meteorologia.

"Serão dias seguidos sob domínio desse ar muito seco, que vai favorecer noites e madrugadas com céu claro. Nesta época, as noites já começam a ficar mais longas. Com céu claro, as temperaturas acabam caindo", explica a meteorologista da MetSul, Estael Sias.

Nos próximos dias, o RS deve registrar marcas abaixo de 10°C. Com risco de geada entre sábado e segunda-feira, a temperatura na região da Serra do Sudeste, em Pinheiro Machado, ficará entre de 3°C a 5°C. Já nos Campos de Cima da Serra, a previsão é de 0°C a 2°C, principalmente em São José dos Ausentes, Cambará e Bom Jesus. A Capital, no entanto, mantém a temperatura mínima em torno de 10°C a 12°C.

Conforme o monitoramento, realizado pela Defesa Civil municipal, na região das Ilhas e no local das réguas de medição, o nível do lago Guaíba se manteve em 1,56 metro nesta quinta-feira. Dessa forma, não foi necessário levar a população para abrigos temporários.

Embora o número de pessoas atingidas por inundações no RS tenha diminuído de 2.748 para 2.382, algumas famílias permanecem alojadas no Parque do Imigrante, em Lajeado. Ao todo, 32 pessoas foram afetadas no município. Em Cruzeiro do Sul, uma família de quatro pessoas permanece na casa de parentes. No entanto, em Taquari, o número de pessoas desabrigadas aumentou para 13.

Já em Alegrete, a Defesa Civil revisou os dados. Atualmente, 198 pessoas estão desabrigadas e 2.130 estão desalojadas. Porém, o Oeste do RS voltará a sofrer com enchentes nos próximos dias, como consequência da chuva volumosa que atingiu a nascente no rio Pelotas entre o Norte gaúcho e Santa Catarina. As enchentes atingirão as cidades banhadas pelo rio Uruguai na Fronteira Oeste, como Porto Xavier, São Borja, Itaqui e Uruguaiana.

Apesar da previsão de tempo firme nos próximos dias também em Santa Catarina, "a situação vai demorar um pouco mais para melhorar, pois é uma região plana'', diz Estael. Na madrugada de quinta-feira, o rio Tubarão transbordou no centro da cidade, que leva o mesmo nome, depois de superar sete metros. A última atualização do boletim da Defesa Civil de Santa Catarina aponta 115 municípios atingidos, 7.100 desalojados e 518 desabrigados.