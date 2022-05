PUCRS realiza sexta edição do evento sobre inovação e empreendedorismo Ideação

Promovido pelo Laboratório Interdisciplinar de Empreendedorismo e Inovação da PUCRS (Idear), ocorre entre os dias 10 e 12 de maio a 6º edição do Ideação, evento com foco no desenvolvimento da inovação e do empreendedorismo. Os debates deste ano abordarão principalmente temas que mostrarão os caminhos para desenvolver competências empreendedoras em contextos complexos de atuação.

site do Ideação Nesta edição, serão três dias de painéis e workshops, tratando de assuntos como Resiliência EPIC (EPIC Resilience), pensamento aventureiro (Adventurous Thinking), engajamento, tomada de decisão e metaverso. O evento acontece de forma online, sendo aberto a todos os interessados. As inscrições são gratuitas, e podem ser realizadas no

Sally Dominguez, futurista, empreendedora e inventora premiada, é uma das painelistas confirmadas. Professora da Singularity University (EUA), ela criou a metodologia Adventurous Thinking como uma estratégia para promover inovação e encontrar oportunidades em meio ao caos. Em seu novo livro, EPIC Resilience, Sally também apresenta uma estratégia escalável para o crescimento pessoal, tendo em vista o enfrentamento a partir da confiança criativa.

Entre as atividades do evento, também acontecerão o workshop “Engajando audiências para projetos inovadores”, com Luisa Dal Mas, Social Media Manager na HBO MaxBrasil, e o painel “Personalidade, tomada de decisao e resolucao de problemas: tirando seu projeto do papel”, ministrado por Luisa Maciel, sócia do Portal Formare – Escola de Terapeutas.

No último dia de evento, serão debatidas múltiplas perspectivas sobre o Metaverso: Negócios, Comunicação e Tecnologia. O painel será ministrado pelos Professores Gabriela Ferreira (Escola de Negócios), Eduardo Pellanda (Escola de Comunicação, Artes e Design – Famecos) e Rafael Chanin (Escola Politécnica). No mesmo dia, acontecerão ainda atividades que abordarão temas como aprendizagem, educação, engajamento e competências empreendedoras.