A convite do G-20 e do Fórum Econômico Mundial, Novo Hamburgo integrará Aliança Global de Cidades Inteligentes

O município de Novo Hamburgo, através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, foi convidado para ingressar na Aliança Global de Cidades Inteligentes do G-20 e do Fórum Econômico Mundial. O convite, o primeiro realizado a um município brasileiro, chegou após esforços realizados pela administração local na busca por promover a diversificação da economia da cidade através do fomento à inovação e ao empreendedorismo tecnológico.

Para a prefeita da cidade, Fátima Daudt (PSDB), no cargo desde 2017, o convite representa o reconhecimento do trabalho realizado desde o início de sua gestão, que já começou com o foco de transformar a economia local. “Esse convite é um verdadeiro orgulho para Novo Hamburgo. Já quando assumi a prefeitura, detectei que a cidade precisava diversificar a sua matriz econômica. O município é historicamente conhecido pela indústria de calçados, e, dessa forma, sofreu muito nos últimos anos com todas as crises do setor coureiro-calçadista. Por isso essa necessidade de mudança”, afirma.

“A própria indústria calçadista, após as crises que passou, também vem buscando se reinventar, se tornando mais eficiente e agregando mais valor ao seu produto, para ficar mais competitiva. E o desenvolvimento tecnológico oferece o melhor caminho para se alcançar esse objetivo, que também faz parte do nosso planejamento”, acrescenta a prefeita.

Em 2021, segundo a prefeitura, Novo Hamburgo apresentou resultados recordes para o município na geração de empregos formais, e foi também a segunda cidade com mais de 200 mil habitantes em todo o país que proporcionalmente mais criou postos de trabalho. Para a administração municipal, a força motriz desta mudança é justamente os investimentos em tecnologia e inovação.

“Priorizamos nesse período realizar investimentos na infraestrutura da cidade, em prevenção da violência urbana e também no desenvolvimento econômico. Essas ações foram realizadas dentro de um guarda-chuva de planejamento do município para tornar Novo Hamburgo cada vez mais conhecida como um laboratório de inovação e desenvolvimento sustentável, que é o nosso grande objetivo”, explica Fátima.

“Em nosso entendimento, temos que criar uma cultura de inovação permanente na cidade, com diversas ações que fomentem esse desenvolvimento econômico através da inovação tecnológica, que é a nossa diretriz de futuro. Precisamos tornar a cidade cada vez mais inteligente e eficiente em seu funcionamento, usando a tecnologia como catalisadora dessa transformação, que impacta o desenvolvimento econômico e também áreas como Saúde, Educação e Segurança”, complementa.

Na próxima sexta-feira (6), a prefeita irá palestrar no South Summit Brasil, um dos maiores eventos de inovação do mundo, que ocorre em Porto Alegre entre os dias 4 e 6 de maio. A prefeitura de Novo Hamburgo terá um estande próprio de exposição na feira. “Um evento como o South Summit acontecendo no Rio Grande do Sul é de extrema importância para todos nós, principalmente para as gestões públicas, que podem tanto apresentar suas ações de inovação já sendo realizadas como se informar sobre novas possibilidades de tecnologias que podem ser aplicadas nas cidades”, conclui a prefeita Fátima Daudt.