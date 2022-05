Cursos populares abrem as portas da Universidade para alunos de baixa renda

O ingresso no Ensino Superior é o sonho de muitos jovens e adultos, principalmente daqueles que enxergam o diploma universitário como um vetor de mudança social. É fato que essa formação faz diferença na formação profissional e é um fator competitivo para ingresso no mercado de trabalho. Mas o caminho para entrar na universidade não é o mesmo para aqueles que têm condições financeiras para pagar um curso privado que prepara para o Enem e os vestibulares, e estudantes de baixa renda que não têm acesso a essa alternativa.

Buscando dar apoio aos alunos de baixa renda, principalmente os de escolas públicas, cursos preparatórios grátis estão presentes em todo o Brasil. Muitas vezes os cursinhos são oferecidos pelas próprias universidades - como o Curso Pré-Vestibular Popular Liberato (CPVPL), projeto do programa de extensão Por Dentro da Ufrgs - ou por iniciativas de comunidades locais.

O Farol Cursinho Popular é um exemplo de iniciativa que tem ajudado a abrir as portas da Universidade para esse público. O curso tem turmas presenciais em Cachoeirinha e Canoas, na Região Metropolitana de Porto Alegre, além de uma turma EAD aberta para alunos de todo o Brasil.

Com uma equipe composta por professores, coordenadores e colaboradores voluntários, o Farol proporciona aos estudantes a oportunidade de acesso a um ensino qualificado e oferta todas as disciplinas que os cursos pré-vestibular privados oferecem. As aulas das turmas presenciais e EAD iniciaram em março de 2022, mas as inscrições para o cadastro reserva ficam abertas, e o formulário está disponível nas redes sociais do projeto.