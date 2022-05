Aberta licitação para ampliar academias ao ar livre em Porto Alegre

Com o objetivo de instalar novas academias ao ar livre em Porto Alegre, a prefeitura da Capital divulgou, nesta terça-feira, abertura de pregão eletrônico do tipo menor preço. A licitação, que tem valor estimado de R$ 1.899.046,98, foi publicada pela Secretaria Municipal de Administração e Patrimônio (Smap) na edição do Diário Oficial de Porto Alegre (Dopa). O projeto está sob a tutela da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos (Smsurb).

“Esse é um contrato inédito para aquisição de equipamentos para todas as idades e também com acessibilidade. As academias são uma demanda de muitos moradores e nosso objetivo é atender essa necessidade, promover a prática de atividade física e mais qualidade de vida”, explica o secretário municipal de Serviços Urbanos, Marcos Felipi.

A licitação irá possibilitar a compra de equipamentos individuais, entre eles, aparelhos especiais para idosos, crianças, PCD e atletas.

Segundo o secretário de Administração e Patrimônio de Porto Alegre, André Barbosa, a escolha pela modalidade pregão eletrônico deve-se a maior abrangência de empresas interessadas em participar do processo licitatório.

"Uma vez que esta modalidade propicia maior contato com os potenciais fornecedores em um menor espaço de tempo, já que não existe a necessidade da presença física, contamos com o princípio da economicidade que expressa à relação de custo-benefício a razoabilidade dos custos diante dos resultados alcançados ou benefícios revertidos", informa.

A sessão pública será dia 16 de maio de 2022, às 14h, no site www.portaldecompraspublicas.com.br. Somente poderão participar as empresas prestadoras de serviços que preencham as condições estabelecidas no edital.

Manutenção de equipamentos

Ano passado, a SMSUrb fez reparos em três academias ao ar livre após assinar o primeiro contrato de manutenção desses tipos de equipamento na Capital. Antes, quando danificados, os aparelhos precisavam ser removidos, pois não tinha mão de obra especializada para este tipo de estrutura. Para a próxima semana, está previsto o início da manutenção de outras 13 academias.