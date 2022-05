Dmae oferece parcelamento de débitos em até 120 vezes com desconto

O Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) oferece uma oportunidade para consumidores inadimplentes parcelarem os débitos com desconto de até 99% sobre a correção monetária, juros e multas. Ação faz parte do Programa Refis 2022, que oferece a possibilidade de regularizar a situação em até 120 vezes e evitar a suspensão do abastecimento.

pela internet O agendamento para negociação pode ser feito; pelo telefone 156, opção 2; WhatsApp (51) 9332-8170; ou nos postos de atendimento presencial (confira os endereços abaixo).

O parcelamento está disponível para todos os clientes: residencial, comercial, industrial e público e vale para dívidas adquiridas até 28/12/2021, já parceladas ou não. O programa segue até o dia 28 de julho de 2022.

O diretor-geral do Dmae, Alexandre Garcia, explica que o número de clientes inadimplentes aumentou com a chegada da Covid-19, passando de 14% anteriormente, para 23% na pandemia. “Em número de ligações ativas, está em torno de 76 mil clientes devedores. Em reais, a dívida está sendo superior a R$ 3 bilhões no momento. Essa situação motivou o lançamento do Refis 2022, levando aos cidadãos a oportunidade de regularizar a sua situação”, afirma Garcia.

Atendimento Refis 2022:

Agendamento: agendadmae.portoalegre.rs.gov.br;

Presencial: postos Centro (rua José Montaury, 159), e Leste (rua Cristiano Fischer, 2402). Atendimento por ordem de chegada, de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 16h30;

Digital: telefone 156, opção 2 e WhatsApp: (51) 9332-8170.

Tipos de descontos oferecidos: