Trânsito de Porto Alegre terá esquema especial durante a realização do South Summit

South Summit Brasil O trânsito de Porto Alegre terá esquema especial durante a realização do, que inicia a partir desta quarta-feira (4) e prossegue até sexta (6). Segundo a Empresa Pública de Transportes e Circulação (EPTC), a faixa exclusiva de ônibus das avenidas Mauá e Presidente João Goulart será compartilhada com os demais veículos nos dias do evento.

A empresa informa ainda que na avenida Presidente João Goulart, nas proximidades da entrada do Cais Embarcadero- principal acesso às atividades do South Summit, no Cais Mauá-, haverá um ponto de táxi, no sentido Centro-bairro, assim como áreas de embarque e desembarque para aplicativos e veículos particulares nos dois sentidos da via.

Ao longo do evento, o estacionamento do Parque Maurício Sirotsky Sobrinho, administrado pelo consórcio Gam3 Parks, também estará disponível para o público.

Os agentes de fiscalização e a central de videomonitoramento e controle da mobilidade da EPTC também estarão monitorando a circulação e orientando os motoristas para minimizar os impactos do evento no trânsito da Capital. Informações sobre as vias serão atualizadas, em tempo real, pelo twitter da empresa (@EPTC_POA).

Esta será a primeira vez que o South Summit, um dos maiores eventos internacionais de inovação e tecnologia, será sediado fora de Madri, na Espanha. Nos três dias do evento serão mais de 400 palestrantes e 50 finalistas escolhidos entre os mil projetos inscritos para o Startup Competition. A expectativa é de que o evento movimente a circulação de cerca de 15 mil pessoas na Capital.