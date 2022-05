Com a chuva, rios sobem rapidamente e próximos dias serão de enchentes no RS

Defesa Civil emitiu alerta para quase todo o Estado Os próximos dias serão de enchentes no Rio Grande do Sul em consequência dos volumes excessivos a extremos de chuva. Na segunda-feira (2), a

A região Nordeste do RS é a que mais preocupa. Na cidade de Vacaria, por exemplo, os volumes de chuva acumulados, desde o começo da instabilidade até o meio-dia desta terça-feira (3), atingiam 233 mm. As informações são da MetSul Meteorologia.

Os níveis dos rios sobem rapidamente, e já existem pontos inundados em zonas rurais e registros de alagamentos em trechos de estradas. Vários rios devem experimentar cheias durante as próximas horas e dias, todos com suas bacias no Norte e no Nordeste do Estado - na Serra, Planalto, Médio e Alto Uruguai, e no Litoral Norte.

O risco mais alto de cheia é registrado no Rio Taquari, pois os volumes de chuva nas nascentes nos Campos de Cima da Serra - região de Vacaria - foram, até o momento, muito altos. Na região de Lajeado, às 10h30min desta terça-feira, o rio chegou ao nível de 19,22 metros - 6,22 metros acima do normal -, conforme a medição da Defesa Civil do município.

Os rios Caí e Uruguai têm risco de médio a alto de enchentes. Já os rios Jacuí e dos Sinos, apresentam risco de baixo a médio de cheias.

A Defesa Civil do Estado informou que emitirá um boletim no período da tarde sobre a situação das chuvas e enchentes no Rio Grande do Sul.