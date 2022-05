Norte e Nordeste do RS têm previsão de grandes acumulados de chuva nesta terça-feira

Nesta terça-feira (3), o dia tem um alto risco para ocorrência de chuva volumosa a excessiva em parte do Rio Grande do Sul. Os modelos meteorológicos projetam um centro de baixa pressão atmosférica que irá formar nuvens de grande desenvolvimento vertical com potencial para gerar grandes acumulados de chuva em poucas horas. As informações são da Metsul Meteorologia.

A expectativa é de que os maiores acumulados se concentrem entre o Norte e Nordeste do Rio Grande do Sul, em especial nos campos de Cima da Serra. O acumulado de 24 horas poderá ser maior que a média mensal. A tarde terá pouca elevação térmica e há previsão de frio.

O tempo fica instável com chuva a qualquer hora e com previsão de pouca oscilação térmica. Pode chover forte em alguns momentos. A quarta-feira (4) será chuvosa, especialmente pela ma-nhã com algumas melhorias à tarde. Na quinta-feira (5) a chuva se afasta e tem início um período de clima mais seco.

Rio Grande do Sul – previsão do tempo para terça-feira

Máxima: 18°C

Mínima: 11°C

Porto Alegre – previsão do tempo para terça-feira

Máxima: 15ºC

Mínima: 13ºC