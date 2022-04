Obras do Quadrilátero Central são postergadas para depois do Dia das Mães

trabalhos deveriam começar nesta sexta (29) As obras da rua dos Andradas e do Quadrilátero Central foram postergadas e começam após o Dia das Mães, anunciou nesta quinta-feira (28) o prefeito Sebastião Melo em reunião com representantes da sociedade civil organizada, empresariado e comunidade. Os, mas foram adiados devido a um pedido dos setores do comércio e de serviços.

Segundo a prefeitura, o canteiro de obras começa a ser montado no dia 9 de maio na avenida Borges de Medeiros, local escolhido levando em consideração critérios como logística, fácil acesso e segurança. A estrutura ficará localizada entre as ruas José Montaury e Andradas e, finalizada a montagem do canteiro, os trabalhos começam pela rua Otávio Rocha.

Outra decisão anunciada na reunião foi a da criação de uma comissão permanente para avaliação do andamento das obras, grupo que será responsável manter informados todos aqueles que serão impactados pelas intervenções. “O bom relacionamento com as entidades representativas da sociedade civil nos possibilita ampliar ainda mais o diálogo. Estabeleceremos uma comunicação direta, promovendo transparência ao longo da evolução dos trabalhos”, afirmou o secretário municipal de Obras e Infraestrutura, André Flores.

A revitalização do Quadrilátero Central terá o custo de R$ 16 milhões, oriundos de financiamento do Banco de Desenvolvimento da América Latina (CAF). O projeto possui prazo de execução de 18 meses e prevê a ampliação de calçadas, qualificando travessias, reduzindo barreiras de acessibilidade e melhorando a pavimentação, além da implantação de novo mobiliário urbano, reaproveitamento do calçamento histórico não danificado, melhorias na iluminação pública e ampliação do videomonitoramento.

Rede de água

O Departamento Municipal de Água e Esgoto (Dmae) irá substituir as redes de abastecimento de água existentes no Quadrilátero Central e trechos de ruas próximas do local. As obras custarão R$ 2,8 milhões, vindas de recursos próprios do Município, e terão início em maio, com prazo de execução de dez meses.

As atuais tubulações de ferro fundido foram instaladas nos anos 1970 e serão trocadas por redes polietileno de alta densidade (PEAD). O novo material é leve e flexível, de fácil montagem e manutenção, além de ser resistente a impacto e à corrosão, a maior capacidade de fluxo interno e ter menor custo. Ao todo, serão substituídos 4,5 mil metros de tubulação.

As intervenções irão ocorrer em trechos das ruas Voluntários da Pátria, José Montaury, Andradas, General Vitorino, Uruguai, Borges de Medeiros, Marechal Floriano Peixoto, Vigário José Inácio e Dr Flores. Também está prevista a troca da rede de água no Largo Glênio Peres.