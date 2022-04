Ranolfo anuncia projeto para diminuir fila de emissão de CNH no RS

O governador Ranolfo Vieira Júnior anunciou um projeto para desafogar a lista de espera para a realização de provas práticas para a Carteira Nacional de Habilitação no Rio Grande do Sul. O governo do Estado disponibilizou R$ 1,3 milhão para o pagamento de horas extras aos servidores para aplicação dos exames aos finais de semana e em expediente prolongado durante a semana.