Obra externa do Cristo Protetor de Encantado é finalizada

construção de uma identidade turística para a região Com inauguração prevista ainda para o primeiro semestre deste ano, a obra externa na estátua do Cristo Protetor, localizada no município de Encantado, no Vale do Taquari, foi finalizada no dia 22 de abril. Além da fé, o projeto amplia a visibilidade e auxilia na, por meio da união de ideias e esforços de famílias, líderes encantadenses, religiosos e empresários.

A obra, que não conta com aplicação de recursos públicos municipais, foi iniciada em julho de 2019, ainda antes da pandemia, e tem o apoio de empresários locais, que formam a Associação Amigos de Cristo. O orçamento é de R$ 2 milhões. O Morro das Antenas, na Lagoa da Garibaldi, foi escolhido por representar o início da história do município. Nos anos 1930, o morro forneceu iluminação para que a cidade e a população, responsável pela doação do terreno, pudesse evoluir até os dias atuais.

O novo "irmão" do Cristo Redentor carioca é a maior estátua do mundo, com 37,5 metros de altura, sem contar os pedestais. A 436 metros do nível do mar, a envergadura dos braços é de 39 metros, e o peso total é de 1.700 toneladas.

"Eu não me atreveria a fazer um Cristo estilizado como é o do Rio de Janeiro. Optei então por fazer uma versão mais realista e jovial dele, com a expressão no rosto que teria aos 33 anos", conta o escultor cearense responsável pela obra, Moisés Markus Moura. O artista também quis fazer uma homenagem sutil ao Vale do Taquari na estátua, uma forma de retribuir a hospitalidade que ele e o pai, o também escultor Genésio Gomes Moura, receberam no Estado. Por isso, o cabelo do Cristo está levemente esvoaçante, como se estivesse de fato sentindo no rosto o vento dos vales do Rio Grande do Sul.

No entanto, o principal diferencial está localizado a 33 metros de altura: o coração. O espaço, que será acessado por um elevador interno, é um mirante com vista para os vales. A área interna, onde será instalado o elevador até o coração do Cristo, assim como a infraestrutura do entorno, com acesso asfáltico e banheiros, ainda estão em construção, de acordo com a prefeitura de Encantado.

Apesar disso, o local já recebe turistas. A visitação está ocorrendo aos sábados e domingos, das 9h às 17h. O tíquete para conhecer a estrutura da estátua custa R$ 20,00 e inclui a visita guiada. Já o acesso ao coração do Cristo, onde o visitante terá uma vista panorâmica do Vale do Taquari, começará no início de agosto.