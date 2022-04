Mais de 300 piquetes manifestam interesse no Acampamento Farroupilha

A Secretaria Municipal da Cultura de Porto Alegre informou que recebeu 329 inscrições de piquetes interessados em participar do Acampamento Farroupilha dos 250 anos da Capital. O prazo foi encerrado na sexta-feira (22). Entre os inscritos, alguns piquetes que não acamparam em 2019, último encontro presencial. A partir do dia 26 de abril, a Comissão Municipal passa a se reunir para ajustar os nomes das entidades que serão autorizadas a acampar no Parque Harmonia respeitando o limite estabelecido pela concessionária.

Em relação ao último formato presencial, em 2019, há mudanças no tamanho e disposição dos lotes. A metragem será de 10m x 10m. Essa adequação da área uniforme de 100 metros quadrados é necessária para atender ao edital de concessão do parque e às normas de segurança exigidas pelos Bombeiros quanto ao PPCI e circulação interna das ruas. Para a presidente da Comissão dos Festejos Farroupilhas, Liliana Cardoso, esta edição do acampamento traz identidade igualitária. "Todos os piquetes serão iguais no seu formato de metragem para apresentarem seus projetos culturais", explica.

A comissão é formada por representantes do Executivo Municipal, da Câmara de Vereadores e do Instituto Gaúcho de Tradição e Folclore da Secretaria de Estado da Cultura. Conta ainda com indicados do Movimento Tradicionalista Gaúcho (MTG), da 1ª Região do MTG, da Associação dos Piquetes, da Ordem dos Advogados do Brasil, da Polícia Civil, Associação dos Acampados, Conselho Regional de Contabilidade e representantes da Brigada Militar e da Associação do Ministério Público do RS.