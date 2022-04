Em até 60 dias, 397 caixas d'água devem ser entregues no Morro da Cruz, na Zona Leste de Porto Alegre

Desde o pré-Carnaval até o último dia 14 de abril, os moradores do Morro da Cruz, na Zona Leste de Porto Alegre, aguardavam umapara esclarecer o andamento das entregas previstas para melhorar o abastecimento de água na região. O objetivo, estabelecido na reunião que aconteceu no auditório do Departamento Municipal de Habitação (Demhab), é atender todas as famílias cadastradas em até 60 dias.