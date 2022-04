Nevoeiro atrasa e cancela voos no Aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre

Um forte nevoeiro registrado em Porto Alegre na manhã desta quinta-feira (21) atrasou a chegada de cinco voos e a decolagem de outro 21 no Aeroporto Internacional Salgado Filho. Em decorrência das condições climáticas, um voo oriundo de Bagé precisou ser cancelado.

Segundo a Fraport Brasil, concessionária responsável pela operação do Aeroporto, a situação meteorológica adversa afetou as operações desde às 6h43min até as 9h08min, por conta da visibilidade abaixo dos parâmetros considerados mínimos para pousos e decolagens.

De acordo com a empresa, o nevoeiro fez com que um voo tivesse de alternar para Canela, na Serra, e outro para Florianópolis (SP). As operações no terminal foram normalizadas ao longo do dia.