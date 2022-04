Governo gaúcho anuncia alerta máximo contra a dengue

A Secretaria da Saúde (SES) anunciou nesta quarta-feira (20) que o Rio Grande do Sul está em alerta máximo contra a dengue. Já são mais de 9 mil casos neste ano ocorridos dentro do Estado, chamados de autóctones. Entre esses, cinco mortes pela doença já foram confirmadas.

A declaração tem por objetivo o reforço na mobilização de enfrentamento ao mosquito transmissor, o Aedes aegypti. O foco são os 177 municípios, incluindo a Capital, onde o nível de alerta é maior pelo número de casos e óbitos registrados.

O assunto foi tema de reunião do Centro de Operações de Emergência em Arboviroses (doenças transmitidas por insetos). A discussão foi feita entre representantes de áreas da assistência e vigilância da SES e de outras instituições, como a Fiocruz, e da representação dos municípios, pela Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul (Famurs) e Conselho das Secretarias Municipais de Saúde (Cosems-RS).

Na oportunidade, a secretária estadual da Saúde, Arita Bergmann, ressaltou a necessidade de mobilizar e envolver toda a sociedade nessa tarefa. “É um compromisso com o cuidado”, disse. “O alerta máximo significa uma maior atenção com medidas fortes nas regiões de maior incidência”, completou.

Áreas do Estado com maior nível de alerta (por Coordenadorias Regionais de Saúde - CRS)

2ª CRS (sede Frederico Westphalen): 26 municípios (196 mil habitantes)

- 954 casos autóctones (524 casos por 100 mil hab.)

- 1 óbito

16ª CRS (sede Lajeado): 37 municípios (372 mil habitantes)

- 1.700 casos autóctones (474 casos por 100 mil hab.)

- Sem óbito

1ª CRS (sem considerar a sede Porto Alegre): 65 municípios (3,1 milhões de habitantes)

- 4.398 casos autóctones (95 casos por 100 mil hab.)

- 1 óbito

Porto Alegre: 1,5 milhão de habitantes

- 1.193 casos autóctones (80 casos por 100 mil hab.)

- Sem óbito

14ª CRS (sede Santa Rosa): 22 municípios (239 mil habitantes)

- 488 casos autóctones (219 casos por 100 mil hab.)

- 1 óbito

15ª CRS (sede Palmeira das Missões): 26 municípios (169 mil habitantes)

- 168 casos autóctones (103 casos por 100 mil hab.)

- 2 óbitos

Ações futuras