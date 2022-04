Demolição do Anfiteatro Pôr do Sol será incluída na revitalização do trecho 2 da Orla

trecho 2 da Orla do Guaíba Degradado pela ação do tempo, abandonado e com o alvará contra incêndio vencido, o Anfiteatro Pôr do Sol, localizado no, terá de ser demolido para a revitalização da área. Dois consórcios de empresas disputam a concessão do trecho e devem apresentar em 90 dias suas propostas para remodelagem de toda a extensão.

Segundo a secretária de Parcerias de Porto Alegre, Ana Pellini, o prazo para que os interessados apresentassem seus estudos para a revitalização da área venceu neste domingo (10), sendo prorrogado até 10 de julho. Após esse período, as propostas serão analisadas pela prefeitura e levadas a consulta pública para apreciação e debates.

O consórcio vencedor terá, obrigatoriamente, que construir uma marina pública com molhes flutuantes na área e um local para eventos, que não necessariamente precisará ocupar o mesmo espaço do anfiteatro. Esses requisitos constam no Procedimento de Manifestação de Interesse (PMI) lançado pela prefeitura, e a marina, com cerca de 134,4 mil metros quadrados e 850 metros de extensão, deverá ser instalada no perímetro próximo à Rótula das Cuias.

"Infelizmente, mesmo que uma nova estrutura para a a área seja proposta, não há como manter o anfiteatro, que está condenado e degradado pela ação do tempo. O que é obrigatório, no entanto, além da marina, é que haja uma operação própria para eventos. Também está prevista ligação por ciclovia e pista de caminhada de todos os trechos da orla", explica a titular da pasta.

A previsão para assinatura do contrato do projeto é para o primeiro semestre de 2023, e as obras devem começar em 2024. No início de 2020, houve uma primeira tentativa de licitação para concessão da área à iniciativa privada, porém, em razão da pandemia e de ajustes no processo, o certame não andou.

Os investimentos no trecho 2 da Orla têm de ter vocação para ás áreas de gastronomia e eventos, segundo a prefeitura.

Inaugurado em maio de 2000, o Anfiteatro Pôr do Sol já foi palco de diversos shows e eventos, inclusive abrigou as fanfests durante as comemorações da Copa de 2014, e desde 2019 não recebe nenhum evento. Segundo a secretária, enquanto as propostas para revitalização do trecho não avançarem, o prédio não será mexido.

"Não tem sentido fazermos qualquer intervenção na área enquanto não passarem os 90 dias de prazo para apresentação de propostas e todo o processo de debate público", comentou.