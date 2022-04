Emergências pediátricas de Porto Alegre estão superlotadas

Segundo o pediatra José Paulo Ferreira, integrante da Sociedade de Pediatria do Rio Grande do Sul, nos consultórios particulares esse crescimento também é visto, com as suas consultas aumentando 55% de fevereiro para março. O médico ressalta que a maioria dos atendimentos não são relacionados à Covid-19, mas que a circulação da doença também é mais um motivo de alerta. “Importante ressaltar que esses casos e internações não são referentes à Covid-19 especificamente. Se devem em razão da circulação dos outros vírus respiratórios comuns nesta época, como o próprio vírus da gripe, mas a atenção com os casos de Covid-19 deve continuar, pois também continuam ocorrendo”, salienta Ferreira.

Para o médico, esse crescimento é resultado da conjunção de diferentes fatores, incluindo o retorno às aulas e a flexibilização da obrigatoriedade do uso de máscaras. “Com as crianças voltando às aulas e a diminuição do uso de máscaras, o número de problemas respiratórios começou a crescer. As crianças estavam mais vulneráveis por terem ficado os últimos dois anos em casa em razão da pandemia, então aquele crescimento destes atendimentos, que estamos acostumados a ver no Estado a partir de maio, neste ano começaram em março”, completa.

“A UTI pediátrica nas últimas semanas está direto em 100% de ocupação, assim como os leitos pediátricos clínicos, muitas vezes até acima da capacidade máxima ideal”, corrobora Maristela Filippi de Oliveira, chefe da emergência pediátrica do Hospital Materno Infantil Presidente Vargas. “Fizemos 1.600 atendimentos pediátricos em fevereiro, e praticamente 3.000 em março, impulsionados pelos vírus respiratórios. Um aumento de quase 50% em um mês”, complementa a médica. Esse quadro também ocorre em outros hospitais, como informa João Krauzer, chefe do serviço de pediatria do Hospital Moinhos de Vento. “Nós temos 47 leitos de internação pediátrica, e estamos trabalhando com ocupação total nas últimas semanas. E a grande maioria desses casos é de pacientes infectados por vírus respiratórios”, destaca.

“Hoje estamos com 155% da capacidade de emergência pediátrica da cidade ocupada”, revela Francisco Isaías, diretor adjunto de Atenção Hospitalar e Urgências da Secretaria Municipal de Saúde. “A prefeitura está trabalhando para viabilizar a ampliação dos leitos pediátricos, principalmente nos hospitais com gestão da administração municipal, o Presidente Vargas e o da Restinga. No Hospital Presidente Vargas, vamos aumentar de 30 para 50 os leitos de enfermaria, e os atuais 10 leitos de UTI para 16. No Hospital da Restinga, os 10 leitos de enfermaria pediátrica passarão para 21, disponibilizados já nos próximos dias. O município perdeu 109 leitos pediátricos de 2019 pra cá, e queremos voltar ao antigo patamar”, complementa.

Número de ocorrências está excepcional até para o período pré-pandemia

Como informam os médicos, em razão do período em que as crianças ficaram em casa durante a pandemia, e do momento da volta às aulas ter coincidido com uma flexibilização do uso de máscaras, o aumento do número de casos de infecções causadas por vírus respiratórios, que normalmente acontece em maio, neste ano começou em março. Por isso, o número de atendimentos e internações pediátricas relacionadas a essas patologias que foram realizadas no último mês e nesses primeiros dias de abril foi excepcional até para os padrões pré-pandemia.

“Os atendimentos e internações que acompanhamos aqui em março, e mesmo neste pedaço de abril, foram muito maiores do que ocorria normalmente nesses períodos antes da pandemia. Março sempre foi um mês de transição, ainda relativamente tranquilo, mas o que ocorreu neste ano foi muito atípico”, relata a médica Maristela Filippi de Oliveira.

Essa também é a constatação do médico João Krauzer. Para ele, os atendimentos realizados agora estão superando inclusive os períodos de alta dos invernos passados. “A gente atendia uma média de 120 pacientes por dia nessa época do ano antes da pandemia. No auge do inverno, em julho, por volta de 140 a 150. Hoje, estamos beirando os 200 atendimentos por dia, o que dá uma medida desse crescimento. Ontem, no dia 10, por exemplo, 197 pacientes passaram pela nossa emergência pediátrica. Destes, 117 atendimentos foram em pacientes com doenças respiratórias, a grande maioria”, explica.