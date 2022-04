Os bairros Vila Cruzeiro, Vila Cai Cai e Vila Nova, em Porto Alegre, foram alvo de ofensiva da Polícia Civil na madrugada desta segunda-feira (11).

A denominada Operação Constelação foi desencadeada pelo Departamento Estadual de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), que cumpriu nove mandados de busca e apreensão e doze mandados de prisão preventiva contra os responsáveis por mortes decorrentes de disputas entre facções rivais na região. Os crimes ocorreram em março deste ano.

Segundo a Polícia Civil, cinco pessoas foram presas até o momento — um deles é um homem que participou de pelo menos quatro homicídios recentes relacionados ao conflito. As investigações já identificaram 52 indivíduos envolvidos nos crimes.

A ofensiva desta madrugada envolveu 40 policiais civis e 12 viaturas, com apoio de contingente com 32 integrantes da Brigada Militar através do Comando de Policiamento da Capital.