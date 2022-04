CEEE Equatorial é multada em R$ 3,4 milhões pela Agergs

Atualizada às 11h45min

A CEEE Grupo Equatorial recebeu multa de R$ 3.452.604,33 pelo atraso na prestação de informações sobre problemas no fornecimento de energia na Região Metropolitana de Porto Alegre no início de março. A penalidade foi aplicada nesta quinta-feira (7) pela Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Rio Grande do Sul (Agergs).

ofereceu as explicações A capital gaúcha e cidades adjacentes enfrentaram fortes temporais na segunda semana de março, o que deixou boa parte da população sem energia elétrica. A CEEE foi notificada pela Agergs no dia 7 de março para prestar esclarecimentos sobre ações efetuadas e programadas para restabelecimento da energia elétrica em até 24 horas. A companhia, mas descumpriu o prazo estabelecido.

A agência diz, em nota, que a empresa tem "prazo de dez dias para apresentar recurso ao auto de infração, ou vinte dias para o pagamento da multa".

Procurada pelo JC, a CEEE Equatorial afirma que já protocolou manifestação sobre o Termo de Notificação e que pretende recorrer a penalidade.

"A CEEE Grupo Equatorial protocolou sua manifestação frente ao Termo de Notificação recebido da Agergs, com todas as informações solicitadas pela agência reguladora. Em relação ao auto de infração, será apresentado recurso junto à Agergs, conforme previsto em norma", explica a empresa.

abrirá um inquérito civil No final de março, o Ministério Público do Rio Grande do Sul (MPRS) decidiu quepara acompanhar as soluções que a distribuidora irá adotar sobre as dificuldades no abastecimento de energia verificadas neste ano.

requerimento para instalação As bancadas do PT, PSOL e PDT da Assembleia Legislativa ainda apresentaram, na mesma semana,de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) com o objetivo de apurar e investigar danos ao consumidor na prestação de serviços pela CEEE Equatorial.