Áreas da Metade Norte do Rio Grande do Sul têm nuvens e nevoeiro nesta quarta-feira

Nesta quarta-feira (6) a umidade seguirá, mantendo a presença das nuvens, principalmente em áreas da Metade Norte do Rio Grande do Sul. Os modelos meteorológicos projetam a possibilidade de formação de nevoeiros nas primeiras da manhã com impacto na visibilidade. As informações são da Metsul Meteorologia.

O sol aparece em grande parte das regiões, porém, alternando com períodos de maior nebulosidade. A temperatura sobe gradativamente e fica agradável. No Norte, Centro e em parte do Oeste podem ocorrer pancadas esparsas de chuva. Na quinta-feira (7) pode voltar a chover forte na Metade Oeste e Noroeste do Rio Grande do Sul desde cedo.

O sol aparece entre nuvens ao longo desta quarta-feira na Capital. A temperatura seguirá amena.

Não se afasta eventual garoa isolada. Amanhã e na sexta-feira (7) o tempo fica instável com maior potencial para pancadas de chuva que deverão ocorrer, especialmente entre a tarde de quinta e começo da sexta-feira.

Rio Grande do Sul – previsão do tempo para quarta-feira

Máxima: 29°C

Mínima: 8°C

Porto Alegre – previsão do tempo para quarta-feira