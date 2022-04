Viaduto Otávio Rocha passará por revitalização completa; licitação é publicada

Um dos locais mais icônicos de Porto Alegre, o viaduto Otávio Rocha passará por uma revitalização completa. A prefeitura da Capital tornou pública, na última sexta-feira (1º), a abertura da licitação para a contratação de uma empresa para a realização do projeto, orçado em R$ 13,7 milhões. A empresa vencedora da licitação será a responsável por serviços de restauração, recuperação, correção e conservação da estrutura.

Além da recuperação dos elementos construtivos e decorativos – com a substituição de todo o cirex, revestimento característico do viaduto – também estão previstas soluções para as instalações elétricas, telefônicas, lógica, sistemas de segurança e iluminação publica. Além disso, serão efetuadas adequações na rede hidrossanitária, no sistema de drenagem e um processo de impermeabilização.

A partir da revitalização, a estrutura contará com um novo Plano de Proteção Contra Incêndios (PPCI) e passará a atender aos critérios de acessibilidade. O projeto prevê também investimentos em sinalização viária, turística, e comercial. Outra intervenção importante será a que promoverá a reativação das escadarias internas do viaduto, hoje inacessíveis ao público.

A prefeitura afirma que uma das missões a partir da revitalização do viaduto será manter a estrutura livre da ação de vândalos. Para isso, a prefeitura projeta uma campanha de conscientização com o intuito de mobilizar a comunidade em prol da conservação do espaço. Também está sendo prospectada a ampliação do sistema de videomonitoramento no entorno.