Vacinação contra a gripe começa em Porto Alegre nesta segunda-feira

A campanha nacional de vacinação contra a gripe (Influenza) começa nesta segunda-feira (4) em todo o Brasil. Em Porto Alegre, 124 unidades de saúde disponibilizam o imunizante, de segunda à sexta-feira, a idosos com 60 anos ou mais e trabalhadores da saúde.

Na unidade de saúde Modelo, a vacinação contra a gripe será realizada na Igreja Nossa Senhora do Líbano, em frente ao serviço, a partir das 9h. Os horários de funcionamento das outras unidades podem ser acessados no site da prefeitura.

Na primeira fase da campanha, que se estende até 30 de abril, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) recebeu remessa de 81.660 doses do imunizante contra a gripe. Para receber a vacina, idosos deverão apresentar documento para comprovar a idade. Trabalhadores da saúde precisam comprovar o vínculo empregatício, apresentando contracheque, por exemplo.

Segundo a prefeitura, são considerados trabalhadores da saúde aqueles que atuam em espaços e estabelecimentos de assistência e vigilância à saúde, como hospitais, clínicas, ambulatórios, laboratórios e outros. A vacinação inclui profissionais dos serviços públicos e privados, em quaisquer níveis de complexidade.

Diferentemente da vacinação contra a Covid-19, a campanha de combate à gripe é voltada às pessoas que correm um maior risco de desenvolver casos graves e ir a óbito quando infectadas com o vírus Influenza - idosos, pessoas com comorbidades, crianças menores de 5 anos ou aquelas mais expostas no dia a dia, como trabalhadores da saúde e professores, por exemplo.

Segundo a Secretaria Estadual da Saúde (SES-RS), o público-alvo totaliza 4.859.123 pessoas no Rio Grande do Sul. O público prioritário na capital gaúcha é de 730 mil pessoas, de acordo com o Ministério da Saúde.

O Dia D de Vacinação contra a Gripe está previsto para o último dia do mês e já incluirá crianças de 6 meses a menores de 5 anos. A segunda fase, entre 2 de maio e 3 de junho, contempla: