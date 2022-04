Coronel Vanius Santarosa assume SSP no lugar de Ranolfo, agora governador do RS

O coronel da reserva da Brigada Militar Vanius Cesar Santarosa é o novo secretário da Segurança Pública gaúcha. Até março, Santarosa ocupou o cargo de comandante-geral da Brigada. O delegado de polícia Heraldo Chaves Guerreiro será o secretário adjunto. O anúncio foi feito neste domingo (3) pelo governador Ranolfo Vieira Júnior, em coletiva de imprensa no Palácio Piratini.

Até a renúncia de Eduardo Leite, na quarta-feira passada, Ranolfo acumulava o comando da SSP com o cargo de vice-governador. Ele destacou que as escolhas buscam dar continuidade ao trabalho desenvolvido com o programa RS Seguro, por meio do qual o Estado alcançou as maiores reduções de criminalidade da década.

"A experiência, o currículo e a qualidade dos serviços prestados pelos dois foram os qualitativos que usamos para a escolha. O anúncio desses nomes dialoga diretamente com a continuidade do trabalho que vínhamos fazendo na segurança pública por meio do programa RS Seguro, que o coronel Santarosa conhece muito bem. Uma das premissas do programa é justamente a integração e, seguindo esse conceito, teremos um oficial da Brigada Militar e um delegado da Polícia Civil no comando da secretaria", explicou Ranolfo.

Santarosa agradeceu pela confiança e garantiu que o seu trabalho manterá as diretrizes observadas, buscando resultados cada vez melhores. "Nosso compromisso é dar continuidade ao trabalho que vinha sendo desenvolvido, observando sempre as três premissas do programa, que são a integração, a inteligência e o investimento qualificado", destacou.

Nesta segunda-feira (4), Ranolfo anuncia o novo secretariado.