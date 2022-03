Parte superior do Viaduto Dom Pedro I será bloqueada para manutenção nesta sexta-feira

O Viaduto Dom Pedro I, no bairro Praia de Belas, ficará bloqueado para a passagem de veículos nesta sexta-feira (1º), a partir das 7h da manhã. A previsão de liberação do trânsito é estimada para a manhã de segunda-feira (4). Os motoristas que utilizam a avenida Padre Cacique no sentido bairro-Centro poderão seguir pela avenida Praia de Belas, que não sofrerá nenhuma alteração. O trânsito de veículos na parte inferior do Viaduto também estará liberado.

O motivo do bloqueio na parte superior é em razão de um serviço manutenção que será realizado nas juntas de dilatação do Viaduto. As juntas são a divisão entre duas peças da estrutura e servem para que essas partes se movimentem sem que tenham contato, ou seja, mantém a movimentação natural da estrutura sem que seja danificada.

Os agentes de fiscalização de trânsito da EPTC vão monitorar a circulação para garantir a segurança viária, orientar os motoristas e minimizar os impactos no trânsito. As informações serão atualizadas, em tempo real, pelo twitter @EPTC_POA.