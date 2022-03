Marcas gaúchas realizam ação de conscientização na semana do Dia Mundial da Água

Uma iniciativa que busca incentivar a conscientização quanto ao descarte de resíduos recicláveis e também beneficiar diretamente quem faz a ação. Essa é a ideia da empresa Água da Pedra, água mineral da Bebidas Fruki, e das startups Grilo, de mobilidade urbana, e Trashin, de gestão de resíduos 360º, que realizam uma ação especial para marcar a semana do Dia Mundial da Água em Porto Alegre, até este sábado (26).

coletores acoplados nos veículos Os passageiros que se deslocarem de Grilo aplicando o código Cri Cri - nome dos- irão receber brindes. Além disso, os coletores externos estão identificados com a campanha e os motoristas também orientam os passageiros sobre como utilizar o mecanismo. A parceria também conta com o selo oficial das comemorações dos 250 anos da Capital.

Os Coletores de Resíduos Itinerantes circulam desde o dia 15 de fevereiro pelas ruas de Porto Alegre, acoplados a cinco veículos elétricos do Grilo. A função dos coletores é recolher resíduos sólidos dos passageiros para destinação correta. Até o momento, foram depositadas aproximadamente 1.800 garrafinhas pet. O plástico recolhido e reaproveitado gerou uma economia de 3,5 kg de petróleo.

A Gerente de Marketing da Bebidas Fruki, Maria Eduarda Soccal Bastos Gigena, destaca que a ação foi criada como uma alternativa de coleta para ajudar a manter a cidade limpa e contribuir com essa necessidade do ambiente urbano. "A campanha tem como objetivo conscientizar a população porto-alegrense sobre a importância de um descarte correto, que faz com que os itens voltem à cadeia produtiva para serem reaproveitados. Além disso, completa-se o ciclo de preocupação com o ambiente o fato de os veículos da ação serem elétricos, que emitem toneladas a menos de CO² na atmosfera se comparados aos movidos a combustíveis fósseis", explica.

Essa é a primeira vez que uma ação de coleta móvel de descartes recicláveis acontece com a participação ativa da população e em carros elétricos. O ineditismo e o engajamento da sociedade fizeram com que o período de atuação do Cri Cri fosse estendido.

"A ação iniciou em fevereiro, com plano inicial de perpassar o Dia Mundial da Água e o aniversário de Porto Alegre. Porém, devido ao sucesso e ao grande engajamento, foi estendida e ainda não tem data para ser encerrada", finaliza Maria Eduarda.