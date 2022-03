O Baile da Cidade, atração mais esperada nas comemorações dos 250 anos de Porto Alegre, ocorre neste sábado (26), no Parque Farroupilha (Redenção). As apresentações têm início às 17h. O show mais esperado da noite é o da cantora Maria Rita. A entrada é gratuita.

O palco do evento está montado em cima do espelho dágua, próximo ao chafariz, no mesmo local onde ocorreu o Baile das Debutantes. Haverá um espaço com 500 cadeiras destinadas a idosos e pessoas com necessidades especiais ou dificuldade de locomoção. A infraestrutura contará com 30 banheiros químicos e dois banheiros da Redenção. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também estará à disposição em caso de emergências.

Para a segurança do evento, a Guarda Municipal irá ampliar o contingente para o patrulhamento na região do parque. Divididos em viaturas, motociclistas e a pé, os agentes municipais estarão posicionados em pontos estratégicos, antes e após o evento. A Brigada Militar será responsável pelo policiamento ostensivo. As câmeras instaladas na Redenção e imediações também auxiliarão na segurança.