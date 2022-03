Vacinação simultânea contra sarampo e influenza começa em 4 de abril

Neste ano, as campanhas de vacinação contra o sarampo e a influenza ocorrem juntas, a partir do dia 4 de abril em todo o Brasil. A imunização simultânea será voltada para 12,9 milhões de crianças entre 6 meses e menores de 5 anos (4 anos, 11 meses e 29 dias), além de trabalhadores da saúde que serão convocados para atualizar a situação vacinal.

"A meta é vacinar, no mínimo, 95% (12,3 milhões) dessas crianças de forma indiscriminada, independentemente da situação vacinal. Para os trabalhadores da saúde, não haverá meta de cobertura vacinal. O intuito é atualizar as doses que ainda estejam atrasadas, além de proteger esse público contra a doença, considerando o risco diante da maior exposição nos serviços de saúde", explicou o Ministério da Saúde em nota.

Embora o Brasil tenha recebido o certificado de eliminação do sarampo em 2016, emitido pela Organização Mundial da Saúde (OMS), o vírus voltou a circular dois anos depois. Ao todo, foram registrados 9.325 casos da doença e 12 óbitos em 2018. No ano seguinte, o cenário nacional permaneceu apresentando casos de sarampo, o que fez com que o País perdesse o certificado de eliminação.

De 2019 até o momento, foram notificados no Brasil mais de 30 mil casos de sarampo e 28 vidas perdidas pela doença. Já no Rio Grande do Sul, a situação é um pouco diferente. O Estado não registrava casos de sarampo desde 1999 - com exceção de 15 importados entre 2010 e 2011. Devido à queda na cobertura vacinal e com a volta da circulação do vírus em outros estados, o RS apresentou surto de sarampo entre 2018 e 2020, somando 184 casos confirmados. No entanto, não houve óbitos pela doença nesses anos.

Com o último surto há dois anos, mas levando em consideração a circulação do vírus pelo País, o Estado encontra-se em permanente alerta para identificação de casos suspeitos. Além disso, almeja melhorar a cobertura vacinal, que não alcançou a meta estabelecida para a tríplice viral (95%) - sarampo, caxumba e rubéola -, pelo menos, nos últimos quatro anos, conforme a Secretária Estadual de Saúde (SES).

Na última campanha vacinal realizada em 2018 na Capital foram aplicadas 51.212 doses da tríplice viral em crianças de um a quatro anos. Na estratégia deste ano, as duas vacinas - tríplice e influenza - serão ofertadas para administração no mesmo dia. A ação é recomendada pelo Programa Nacional de Imunizações para redução de oportunidades perdidas.

Ao longo do ano passado, 4.206.313 doses contra a influenza foram aplicadas no Rio Grande do Sul, sendo 774.630 doses em Porto Alegre.

Vacinação por grupos