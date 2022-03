Porto Alegre registra 303 casos de dengue entre 2 de janeiro a 19 de março

boletim epidemiológico semanal arboviroses Porto Alegre confirmou 303 casos de dengue, dos quais 296 foram contraídos na cidade, no período de 2 de janeiro a 19 de março. As informações constam no, divulgado nesta quarta-feira (23).

Durante esse espaço de tempo, foram notificados 441 casos suspeitos de dengue entre moradores da Capital, dos quais apenas 138 foram descartados. Segundo a prefeitura, os casos são registrados em todas as regiões da cidade, com prevalência nos Distritos Sanitários Leste e Centro Sul, com 171 e 48 casos, respectivamente.

O documento mostra que que as semanas dos dias 12 e 19 de março foram as que registraram as maiores altas de casos confirmados da doença. Eram 26 na semana do dia 5, passando para 98 e 303 casos nas duas semanas seguintes. Segundo o boletim, o número de casos nesse período ultrapassou o limite superior e média de casos no cenário não epidêmico.

força-tarefa para combater casos de dengue . O aumento de casos - principalmente os contraídos na cidade - acende um alerta quanto ao manejo ambiental e de atendimentos em saúde necessários atualmente e também nas próximas semanas. Por esse motivo, a prefeitura da Capital criou uma

A ação tem atividades como orientação da população diante da circulação viral, busca ativa de outros casos suspeitos da doença ou de pessoas com sintomas compatíveis com a dengue, além da remoção mecânica de criadouros de mosquitos.