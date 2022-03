Prefeitura aprova instalação de roda-gigante na Orla do Guaíba

A Orla do Guaíba poderá ganhar uma roda-gigante de 66 metros de altura. O projeto de implementação foi aprovado na manhã desta quarta-feira (23) pelo prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo (MDB). A atração será instalada no Parque da Harmonia, em um ponto com vista para o pôr do sol.

O projeto prevê que a roda-gigante seja uma das mais tecnológicas do País, com um painel circular de lâmpadas leds, junto ao centro da estrutura. Esse equipamento será instalado em ambos os lados, o que permitirá sua visualização à noite. Além disso, a nova atração será a única roda-gigante do mundo estaiada - suspensa por cabos -, com apenas um tubo treliçado.

A empresa responsável pela obra será a GAM3 Parks, concessionária do Harmonia e do trecho 1 da orla. “Estamos felizes em colocar a primeira roda-gigante de Porto Alegre no Parque Harmonia, um dos espaços mais lindos da nossa Capital. No primeiro momento, junto com a Interpark, nossa parceira, realizamos os estudos para tratar da viabilidade do projeto. Depois, passamos à prefeitura a proposta. Agora, com o aval, teremos muito trabalho para detalhar todo o escopo de atuação. Em breve, vamos apresentar como será, início das obras, quando começam as operações, entre outros pontos”, afirma Carla Deboni, arquiteta e diretora administrativa da GAM3 Parks.

O prefeito de Porto Alegre Sebastião Melo ressaltou que a implantação da roda-gigante representa o momento de uma cidade que quer ser mais moderna, humanizada e que incentiva o cuidado com a zeladoria. "A qualificação da orla não é uma bandeira de um gestor, mas uma conquista que se tornou realidade porque todos acreditaram que a cidade precisava e merecia se reencontrar com o Guaíba", disse o prefeito.

Já o secretário municipal do Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade, Germano Bremm, que é responsável pela análise do projeto, diz que “este é um projeto grandioso que, certamente, se tornará um cartão-postal da cidade. A parceria com a iniciativa privada é fundamental em todas as etapas do processo, do projeto à execução da obra”.