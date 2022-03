Governo gaúcho abre consulta pública sobre revitalização do Cais Mauá

Está aberta consulta pública sobre a revitalização do Cais Mauá, em Porto Alegre. A população gaúcha pode contribuir com o projeto da parceria público-privada a partir desta segunda-feira (23) até o dia 22 de abril, segundo o Diário Oficial do Estado (DOE) desta manhã.

A intenção do governo do Rio Grande do Sul é de publicar o edital para a revitalização em julho deste ano, com leilão previsto para setembro.

Pioneiro na estruturação de imobiliário em modelo de PPP, projeto é fruto da parceria do governo estadual com o BNDES e o Consórcio Revitaliza. O restauro, urbanização e revitalização serão realizados com foco no desenvolvimento sustentável e resgate da relação histórica do Cais Mauá com o Guaíba - o investimento previsto é de R$ 366 milhões, segundo o Estado.

formulário no site do governo. A participação no processo de consulta está disponível viano site do governo.

O projeto

O terreno do cais é de propriedade do Estado, com área de 181,3 mil metros quadrados, e se divide entre os armazéns, as docas e o espaço do Gasômetro. Em fevereiro deste ano, o governo do RS e o BNDES assinaram o contrato para a estruturação da modelagem de desestatização do local.

O projeto apresentado prevê a alienação da área das docas e a utilização dos recursos para a revitalização de outras áreas, que serão operadas pela iniciativa privada em regime de concessão. Na área dos armazéns e do Gasômetro, há a indicação de espaços voltados para contemplação, entretenimento, cultura, conhecimento histórico e do patrimônio, inovação, gastronomia, comércio, tecnologia e eventos. Na área das docas, é sugerida a implantação de empreendimentos imobiliários residenciais, corporativos e hoteleiros.

Os investimentos previstos em urbanização, revitalização e desenvolvimento imobiliário da área do cais são de R$ 1,3 bilhão em 15 anos. Cerca de R$ 366 milhões serão investidos já nos primeiros cinco anos, período no qual se espera a completa revitalização da área dos armazéns e do Gasômetro, além do início de desenvolvimento da área das docas.