Ufrgs abre seleção para mais de 400 vagas em cursos de graduação

A Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs) divulgou o edital do Processo Seletivo Unificado (PSU) 2022, sistema de seleção destinado a alunos de graduação (matriculados ou com matrícula trancada) da própria universidade ou de outra instituição de ensino superior que já tenham sido aprovados no conjunto das disciplinas que compõem os dois primeiros semestres ou o primeiro ano letivo, de acordo com o caso.

As provas serão aplicadas de forma presencial em 24 de abril, de acordo com as condições sanitárias favoráveis para realização do processo, informa a Ufrgs. Serão compostas por 30 questões de conhecimentos específicos (de acordo com o curso de destino) e uma redação, com um total de quatro horas para realização. As orientações são repassadas pela Comissão Permanente de Seleção (Coperse).

Os locais de prova serão divulgados até 12 de abril, via Portal do Candidato.

Serão 430 vagas em 46 cursos. As maiores ofertas são para os cursos em Ciência e Tecnologia – Campus Litoral (99), Física Bacharelado (30), Física - Astrofísica (30), Saúde Coletiva (30) e Relações Internacionais (25). O resultado do processo seletivo será divulgação em 4 de maio pelo site da instituição.