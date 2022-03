Porto Alegre lança cronograma semanal de ações de combate à dengue

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Porto Alegre divulgou nesta segunda-feira (21) o cronograma semanal com ações de controle ambiental para diminuir o risco de transmissão do vírus da dengue na cidade. Entre as iniciativas está a visita a bairros para identificar possíveis pontos de criadouros do Aedes aegypti, mosquito transmissor da doença.

Nesta terça (22), as equipes da Diretoria de Vigilância em Saúde estarão nos bairros Jardim Carvalho, Vila Nova, Passo das Pedras e Partenon, onde haverá bloqueio químico e aplicação de inseticida.

força-tarefa para enfrentar o quadro viral da dengue foi criada pela prefeitura na semana passada Uma. A Capital já contabiliza 243 casos confirmados de dengue neste ano, sendo 236 contraídos na cidade. Todas as regiões registram casos, com prevalência nos distritos sanitários Leste e Centro Sul, com 128 e 46 casos, respectivamente.

Os agentes de combate a endemias orientam a população diante da circulação viral, fazem busca ativa de outros casos suspeitos da doença ou de pessoas com sintomas compatíveis com a dengue, além da remoção mecânica de criadouros de mosquitos.

Caso sejam identificados possíveis focos irregulares de lixo, as equipes notificam o proprietário do imóvel ou o Departamento Municipal de Limpeza Urbana (DMLU), conforme a situação.

Cronograma de ações da semana, das 8h30 às 17h: