Mulheres vítimas de violência serão avisadas da proximidade do agressor no RS

A luta pelo direito de existir segue impactando gerações de mulheres no mundo inteiro, incluindo as gaúchas. Em apenas dois meses deste ano, janeiro e fevereiro, o Rio Grande do Sul contabilizou 19 vítimas fatais da violência de gênero e 40 tentativas de feminicídio. De forma preventiva e com a meta de aperfeiçoar a rede de acompanhamento dos casos de violência doméstica no RS, o Comitê Interinstitucional de Enfrentamento à Violência Contra a Mulher (EmFrente, Mulher) implantará, ainda em 2022, em quatro municípios, o projeto-piloto Monitoramento do Agressor.

O termo de referência para contratação do serviço já foi finalizado e o processo para preparação de abertura da licitação está em andamento, conforme a Secretaria de Segurança Pública (SSP). De acordo com o secretário-executivo do RS Seguro, Antônio Padilha, o objetivo é criar zonas de exclusão, com o uso de uma pulseira ou tornozeleira. Assim, a vítima será avisada com antecedência de espaço e tempo da proximidade do agressor.

Com investimento de R$ 4,2 milhões, destinados pelo Avançar na Segurança, o Monitoramento do Agressor "é um projeto que não será usado somente em Porto Alegre, a ideia é que o estudo seja implantado em nível estadual", explica a major Karine Pires Soares Brum, coordenadora estadual das Patrulhas Maria da Penha.

O projeto faz parte das 11 iniciativas do EmFrente, Mulher apresentadas em 2020. Na busca por abordar a temática da violência de gênero, além do dia 8 de março (Dia Internacional da Mulher) e manter o funcionamento do comitê independente dos resultados eleitorais deste ano, cinco dos 11 tópicos já estão em funcionamento.

89,6% não tinham amparo de Medidas Protetivas de Urgência (MPU). Embora existam programas de combate à violência de gênero, somente no ano passado, 96 mulheres foram assassinadas no Estado.

O aumento de 21% no número de feminicídios no ano passado em relação a 2020, quando 80 mulheres foram assassinadas, evidencia que o problema se trata de algo estrutural, cultural e histórico. Por isso, o combate à violência contra a mulher precisa começar desde cedo, ainda com as crianças e adolescentes. "Em plena pandemia, com todo o agravamento dos casos de violência, não é possível que se tenha como estratégia exclusivamente ações de canais de denúncia", observa a coordenadora da área de violência da ONG Themis - Gênero, Justiça e Direitos Humanos, Renata Jardim.

No Estado, são vários os projetos de combate à violência doméstica. Com um olhar de que o jovem será o futuro da sociedade, o projeto Ações nas Escolas, liderado pela juíza da Vara da Violência Doméstica da Comarca de Canoas, Fabiana Pagel da Silva, busca introduzir em crianças e adolescentes a temática do combate à violência contra a mulher. "Se nós conseguirmos incutir na cabeça das crianças e dos jovens o quanto é equivocado o tema da violência doméstica, vamos fazer uma grande diferença", comenta o secretário-executivo do RS Seguro.

Na mesma linha educativa, por meio de Grupos Reflexivos de Gênero, o poder Judiciário identifica homens ligados a situações de violência doméstica e impõe que eles frequentem cursos que provoquem reflexão. O programa é liderado pela juíza Madgéli Frantz Machado, titular do 1º Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Porto Alegre.