RS registra primeiro óbito por dengue em 2022

O Rio Grande do Sul confirmou a primeira morte por dengue registrada em 2022. Segundo o Centro Estadual de Vigilância em Saúde (Cevs), a vítima é uma paciente de 76 anos, que residia no município de Chapada, na região norte no Estado.

O óbito ocorreu no dia 9 de março. Conforme divulgado em Informativo do CEVS, a paciente teve os primeiros sintomas no dia 3 de março, apresentando febre, dores de cabeça, ao redor dos olhos, nos músculos, nas articulações e náuseas. A mulher, que sofria de hipertensão e doença pulmonar obstrutiva, foi internada no hospital do munícipio no dia 7 de março, mas não resistiu.

Outros dados divulgados pela CEVS mostram que, até o dia 12 março, o RS já registrou 840 casos de dengue – 90% deles contraídos no Estado. Além disso infestações do mosquito Aedes aegypti - transmissor da dengue - acontecem em 433 dos 497 municípios gaúchos - o que representa 87% das cidades.

Os principais sintomas apresentados pelas pessoas que contraem dengue no RS são dores musculares e de cabeça e febre.

Só Porto Alegre já soma 112 casos da doença em 2022, afirma a prefeitura. Desses, 109 foram contraídos na própria cidade.