Porto Alegre terá força-tarefa para combater casos de dengue

Após casos crescentes de dengue na capital gaúcha, a prefeitura de Porto Alegre anunciou nesta quinta-feira (17) que vai criar uma força-tarefa para enfrentar o quadro. A decisão do prefeito Sebastião Melo foi tomada em reunião desta manhã com representantes do Exército Brasileiro, Brigada Militar, Guarda Municipal, Defesa Civil, Departamento Municipal de Limpeza Urbana (DMLU), e secretarias municipais de Saúde (SMS) e Serviços Urbanos (SMSURB).

Segundo o município, serão vistoriados terrenos públicos e privados que representam possíveis pontos de criadouros do mosquito transmissor da dengue (Aedes aegypti), especialmente onde há água parada.

Além da varredura, a prefeitura prevê um dia D de combate ao mosquito da dengue, com orientação aos moradores, remoção de criadouros dos mosquitos e busca ativa de casos suspeitos da doença e a criação de um canal específico no 156 para denúncias de locais com proliferação do mosquito. Todas as ações da força-tarefa serão coordenadas pela Diretoria de Vigilância em Saúde (DVS).

A gestão municipal alerta à população que revise pátios, residências e outros locais da casa para eliminar locais com água parada. Esta é a principal forma de evitar a proliferação do mosquito.

Casos de dengue aumentam em Porto Alegre

A capital gaúcha já soma 112 casos de dengue em 2022, afirma a prefeitura. Dentre eles, 109 foram contraídos na própria cidade.

As infecções foram registradas em todas as regiões de Porto Alegre, prevalecendo nos distritos sanitários Leste (53) e Centro Sul (27 casos).

No total, foram registrados 83 casos da doença em Porto Alegre ao longo de 2021.