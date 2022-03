Hospitais gaúchos notificam IPE Saúde sobre suspender atendimentos

Cerca de um milhão de gaúchos e residentes do Rio Grande do Sul podem ficam sem atendimento por plano de saúde em 40 hospitais. Este é o número aproximado de usuários do IPE Saúde no Estado, que foi notificado na quarta-feira (16) sobre possível rescisão contratual e suspensão de atendimentos pelas principais instituições gaúchas que atendem pacientes pelo plano.

Em movimento liderado pelas federações dos Hospitais e Estabelecimentos de Saúde do RS (FEHOSUL) e das Santas Casas e Hospitais Filantrópicos do RS, as entidades decidiram notificar a autarquia estadual e o IPE Saúde após reunião presencial em Porto Alegre na terça (16). O documento, protocolado no IPE na manhã de quarta, inclui demandas e menciona a possibilidade de encerrar a prestação dos serviços hospitalares aos usuários da instituição caso não sejam cumpridas.

Em nota, a FEHOSUL cita "problemas históricos na gestão do IPE, agravados por constantes atrasos nos pagamentos, pela falta de reajustes e mais recentemente, pela imposição de uma Tabela Própria de Remuneração, sem o devido debate com os prestadores".

A Tabela Própria de Remuneração imposta no dia 2 de março pelo IPE Saúde é uma das principais queixas dos hospitais apontadas no documento protocolado, segundo a FEHOSUL. A federação relata que a imposição sobre a remuneração dos prestadores do IPE, "de forma unilateral e sem aviso prévio", representa um "impacto financeiro insustentável" aos hospitais.

Representantes e gestores dos 40 hospitais que assinam o documento ainda disseram que atrasos no pagamento de salários obrigaram os hospitais a "recorrerem a custosos empréstimos bancários para honrar os seus compromissos". A nota da FEHOSUL destaca "aumentos inflacionários que atingem todo o setor de saúde" como um problema grave desconsiderado pelo IPE nas negociações.

As entidades demandam:

A suspensão do Comunicado 004 (que impôs a tabela);

Instalação imediata de Câmara Técnica conjunta para viabilizar o pagamento de diárias e taxas;

Elaboração de um calendário de pagamentos referentes aos valores em atraso do IPE Saúde aos prestadores.

Caso a suspensão da tabela não seja cumprida, a FEHOSUL afirma que os 40 hospitais que assinam o documento devem encaminhar o aviso-prévio da rescisão contratual junto ao plano de saúde.

São eles:

Hospital São Vicente de Paulo de Passo Fundo;

Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA);

Hospitais da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre (nove hospitais: sete unidades em Porto Alegre, além de Gravataí e Santo Antônio da Patrulha);

Hospital Moinhos de Vento de Porto Alegre;

Hospitais do Sistema de Saúde Mãe de Deus (três unidades: hospitais em Porto Alegre, Tramandaí e Torres);

Hospitais da Rede de Saúde Divina Providência (cinco hospitais: em Estrela, Arroio do Meio, Progresso e duas unidades em Porto Alegre);

Hospital Ernesto Dornelles de Porto Alegre;

Hospital de Caridade Astrogildo de Azevedo de Santa Maria;

Hospitais do Tacchini Sistema de Saúde (Bento Gonçalves e Carlos Barbosa);

Hospitais do Instituto de Cardiologia (quatro hospitais: Porto Alegre, Viamão, Cachoeirinha e Alvorada);

Hospital São Lucas da PUCRS de Porto Alegre;

Hospital Santa Lúcia de Cruz Alta;

Hospital Virvi Ramos de Caxias do Sul;

Hospital de Caridade de Erechim;

Hospital Santa Bárbara de Encruzilhada do Sul;

Hospital Comunitário São Peregrino de Veranópolis;

Hospital de Caridade de Santiago;

Hospital São Sebastião Mártir de Venâncio Aires;

Hospital Pompéia de Caxias do Sul;

Hospital Bruno Born de Lajeado;

Hospital Vida e Saúde de Santa Rosa;

Hospital Leonilda Brunet de Ilópolis;

Hospital Sapiranga de Sapiranga;

Hospital Beneficente Santa Terezinha de Encantado;

Hospital de Caridade e Beneficência de Cachoeira do Sul;

Hospital de Clínicas de Passo Fundo;

Clínica São José de Porto Alegre.

IPE Saúde quer 'solução conjunta' com hospitais

Em nota divulgada nesta quinta-feira (17), o IPE Saúde diz que "vem adotando medidas de reestruturação compatíveis à necessidade de sustentabilidade financeira que deve nortear toda boa gestão".

"A expectativa do IPE Saúde é que, em breve, seja construída uma solução conjunta em outras frentes que beneficie tanto os prestadores e traga maior segurança aos quase um milhão de usuários em todo o Estado", relata.

Com relação à tabela, a instituição explica que a elaboração se deu "a partir de critérios técnicos e transparentes", motivada por "ação do Ministério Público que apontou discrepâncias em relação aos preços pagos pelo IPE Saúde de determinados insumos", entre outros fatores não mencionados. O IPE não cita intenção de retificar o comunicado.

Segundo o IPE, estudos técnicos pautados na "transparência e diálogo" viabilizou "avanços importantes" também relacionados às federações, entre outras entidades. "Com efeito, por meio desse ambiente, tem sido viável convergir para elucidar a necessidade de esforços conjuntos visando ao reequilíbrio econômico-financeiro e melhoria assistencial", diz a nota.