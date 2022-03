Prefeitura de Porto Alegre procura estreitar relações com a Irlanda além da celebração do St. Patricks Day

A celebração do St. Patrick’s Day, festa irlandesa que ocorre no dia 17 de março em homenagem ao padroeiro do país e é comemorada no mundo inteiro, já virou tradição recente também em Porto Alegre. Em 2022 não será diferente, com diferentes locais realizando atividades na cidade. Contudo, a Prefeitura de Porto Alegre, através da Diretoria de Relações Internacionais, tem planejado ações em conjunto com o governo irlandês que vão além das festão de São Patrício.

A primeira destas ações é a participação de Porto Alegre no Greening, uma ação global do governo irlandês em que vários pontos do mundo são iluminados de verde em homenagem à Irlanda. As imagens dos pontos iluminados serão divulgadas, com um breve descritivo, nas redes sociais irlandesas, e serão encaminhadas para 100 representações irlandesas no mundo. Além da sede da Prefeitura, também participam da iniciativa o Theatro São Pedro, o Cisne Branco, o Farol Santander e o Auditório Araújo Viana.

De acordo com o Cônsul irlandês em São Paulo, Eoin Bennis, este é um forte ato simbólico da parceria entre Irlanda e Porto Alegre que será desenvolvida, em diversas áreas, nos próximos meses. Ainda neste mês de março, será realizada uma palestra virtual do cônsul promovida em conjunto entre a prefeitura e o departamento de Relações Internacionais da Escola Superior de Propaganda e Marketing de Porto Alegre.

De acordo com a Diretoria de Relações Internacionais da Prefeitura de Porto Alegre, há alguns eixos de aproximação entre a Irlanda e a capital gaúcha, como a área da inovação, as indústrias dos games e do audiovisual e a mobilidade acadêmica. Um planejamento de ações que serão realizadas ao longo do ano nessas áreas está sendo elaborado pela prefeitura e o consulado irlandês em São Paulo.

“A gente procura se aproximar de todos os países. Em razão do dia 17 de março, houve esse gancho para nos aproximarmos mais da Irlanda e fazer conexões que podem trazer benefícios à cidade. Nosso objetivo, junto à administração municipal, é colocar a cidade cada vez mais no mapa global, com o desenvolvimento e fortalecimento de novas relações comerciais, culturais e acadêmicas”, destaca o Diretor de Relações Internacionais da Prefeitura de Porto Alegre, Ricardo Sondermann.

No último mês de dezembro, o cônsul Bennis veio a Porto Alegre para uma visita, e manifestou o desejo de aproximar as relações com a cidade. Além da embaixada em Brasília, a Irlanda só possui um consulado no Brasil, localizado em São Paulo. O país tem também um consulado honorário na cidade do Rio de Janeiro.

“O trabalho de um consulado é inicialmente voltado aos cidadãos daquele país, e não temos uma comunidade de irlandeses tão grande em Porto Alegre como de italianos ou alemães”, comenta Sondermann.

“Mas há também alguns outros países que nomearam um cônsul honorário aqui, como Suíça, Holanda e Bélgica, que ao mesmo tempo atendem suas comunidades e podem ajudar o público com informações relacionadas a vistos e viagens. Nós adoraríamos no futuro ter pelo menos um cônsul honorário da Irlanda em Porto Alegre, e estreitando relações com o país a gente pode se aproximar disso”, complementa.