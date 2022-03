Trânsito na região da Nilo Peçanha muda para nova etapa de obras do Arroio Areia

Quem costuma transitar com veículos na região da avenida Nilo Peçanha em obras, próximo ao Shopping Iguatemi, na Zona Norte de Porto Alegre, já se acostumou com as limitações da via. Vai ter mudança nesta quinta-feira (17) no trecho. Uma nova etapa da intervenção vai ter início, com impacto na circulação.

Segundo nota, as obras de macrodrenagem A1 e A2 do Arroio Areia preveem agora o asfaltamento no sentido bairro-Centro, além de começar a ser feita a ligação da infraestrutura entre as avenidas Nilo Peçanha e a Teixeira Mendes. Será executado no local "um poço de visitas e serão implantadas galerias de concreto", diz nota no site da prefeitura.

"A rede de galerias implantadas na Nilo está começando a curva em direção à Teixeira Mendes. A última galeria desta rede está junto ao canteiro central e será executada a travessia da pista Centro-bairro e mais um pequeno trecho na Teixeira Mendes, com aproximadamente 20 metros", diz o Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae). "A previsão da empresa executora é de liberação da Nilo Peçanha até o fim de abril."

A EPTC diz que, em caso de chuva, "a alteração no trânsito poderá ser transferida".

Confira as mudanças no trânsito na região da Nilo Peçanha:

Liberação para o trânsito de veículos da pista bairro/Centro da avenida Nilo Peçanha no trecho entre a avenida Teixeira Mendes e a rua José Antônio Aranha

Bloqueio da pista Centro/bairro da Nilo Peçanha junto à esquina com a Teixeira Mendes

Desvio do fluxo de veículos da pista Centro/bairro da Nilo Peçanha para a pista contrária (bairro/Centro) que passará a ter duplo sentido de circulação, junto à esquina com a Teixeira Mendes

Reativação das sinaleiras para pedestres existentes na pista bairro/Centro da Nilo Peçanha junto às esquinas com a Teixeira Mendes e a rua José Antônio Aranha.

São 26 obras de macrodrenagem no complexo de abrangência do Arroio Areia que buscam, segundo O Dmae, amenizar alagamentos históricos e acúmulos de água em 14 bairros das zonas Leste, Norte e Noroeste: Bom Jesus, Três Figueiras, Chácara das Pedras, Vila Jardim, Jardim Europa, Boa Vista, Vila Ipiranga, Higienópolis, São João, Passo D'Areia, Cristo Redentor, Santa Maria Goretti, Jardim São Pedro e limite com Anchieta. O investimento é cerca de R$ 108 milhões, quase a totalidade oriunda do Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) e R$ 1,3 milhão de contrapartida do município.

Já foram concluídas as obras lineares I1, na avenida Sertório; I2, na avenida Carneiro da Fontoura; C1 e C2, na rua Anita Garibaldi; F1, na Plínio Brasil Milano; e os reservatórios R2, na Praça Francisco Guerra Blessmann; e R9, na Praça Fortunato Pimentel. Estão em execução o reservatório R1, na Praça Lopes Trovão; e as obras lineares D5, na rua Gaston Englert; e A1 e A2, na avenida Nilo Peçanha.