Feminicídios aumentam 50% em fevereiro no Rio Grande do Sul

Embora a maioria dos indicadores criminais monitorados pela Secretaria de Segurança Pública (SSP) do RS tenham mantido a tendência de redução vista nos últimos três anos, o índice de feminicídios voltou a subir em fevereiro. No comparativo com o mesmo período de 2021, passou de seis para nove vítimas (50%) o número de mulheres assassinadas em razão de gênero no Rio Grande do Sul, de acordo com o balanço mensal divulgado nesta terça-feira. Com isso, o acumulado de janeiro e fevereiro também fica em alta, com dois casos a mais, de 17 para 19 (11,8%).

Dos crimes contra a vida, também houve aumento de latrocínios, passando de sete casos no ano passado para nove em 2022 (28,6). No entanto, com exceção do recorde alcançado em 2021, os números atuais do bimestre seguem em patamar abaixo do registrado na série histórica, iniciada em 2002.

Em contrapartida, fevereiro encerrou com queda de 15,3% nos homicídios, passando de 144 vítimas para 122. Apesar da alta de feminicídios e latrocínios, a redução de homicídios assegurou a manutenção do indicador de crimes contra a vida, que somados apresentam o menor patamar registrado. Na leitura do mês, a comparação de 2021 e 2022 mostra redução de 151 crimes para 136 (-9,9%). No acumulado do bimestre, a soma caiu de 319 para 291 (-8,8%).

Já os principais crimes contra o patrimônio, tanto no resultado de fevereiro quanto no acumulado do 1º bimestre, registraram queda. Houve dois furtos e nenhum roubo a banco no Estado contra cinco ocorrências do ano passado (somados furtos e roubos).