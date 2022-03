Modernização do Viaduto Dom Pedro I será concluída em 60 dias

Nos próximos 60 dias, o Viaduto Dom Pedro I, no bairro Praia de Belas, em Porto Alegre, passará por uma revitalização. O trabalho, que teve início nesta segunda-feira pela Secretaria de Serviços Urbanos (Smsurb), envolve pequenos reparos, pintura, modernização da iluminação com lâmpadas de LED e manutenção das juntas de dilatação, além da lavagem de toda a estrutura.

Com investimento de R$ 400 mil, a empresa DW Engenharia também deve realizar o trabalho na parte inferior da estrutura, no Largo Telmo Thompson Flores. Durante os dias de revitalização, haverá eventuais bloqueios parciais na passagem da rua José de Alencar para a avenida Padre Cacique.

O trânsito irá permanecer em funcionamento, tanto na parte superior quanto inferior do viaduto, em dias normais. No entanto, haverá um final de semana sem data definida, com bloqueio. De acordo com a Smsurb, os motoristas serão avisados com antecedência.