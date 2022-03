Ufrgs retoma gradualmente aulas presenciais nesta segunda

Após dois anos de atividades presenciais suspensas, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs) deu início ao retorno gradual das aulas presenciais nesta segunda-feira (14). Apesar da reitoria não exigir o passaporte vacinal, a maioria das unidades acadêmicas irá solicitar a comprovação das doses.

portaria da reitoria estabelece o retorno presencial de, no mínimo, 50% do quadro funcional das unidades acadêmicas e administrativas da universidade. Uma

Também podem retornar às atividades os cursos de graduação, estágios obrigatórios (priorizando os de etapas finais da graduação), estágios remunerados, pesquisa, pós-graduação, extensão, serviços de terceirizados e as atividades do Colégio de Aplicação. A universidade orienta os estudantes a consultarem suas unidades acadêmicas para orientações sobre o retorno.

Apesar da reitoria da universidade não exigir apresentação do passaporte vacinal para ingresso nas dependências da instituição, quase a totalidade das unidades acadêmicas irá solicitar a comprovação das doses para o retorno presencial. Segundo levantamento feito pelo Fórum de Direções das Unidades Acadêmicas da Ufrgs, 28 das 29 unidades acadêmicas aprovaram a exigência do documento nos planos de retorno. A exceção é o Instituto de Informática, que ainda irá avaliar a questão em seu conselho.

Procurada, a assessoria da Ufrgs informa que "as Unidades Acadêmicas estão orientadas pela Administração Central a não pedirem comprovante vacinal". Para a retomada presencial das atividades presenciais, a universidade recomenda o uso de máscara, higienização de mãos, ventilação natural quando possível e distanciamento físico de um metro.