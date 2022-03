CEEE Equatorial diz que 2,3 mil consumidores ainda estão sem luz

A CEEE Grupo Equatorial informou que aproximadamente 2,3 mil clientes da empresa ainda estão sem energia elétrica. O anúncio foi feito através de nota divulgada às 13h desta sexta-feira (11). Os principais pontos onde a luz ainda não retornou são nas regiões Centro-Sul e Metropolitana do Estado.

Nos últimos dias 6 e 7 de março, fortes tempestades deixaram dezenas de milhares de gaúchos sem energia elétrica. A CEEE Equatorial afirma que, desde o dia 9 de março, já restabeleceu a energia para mais de 62,7 mil clientes da empresa.

Pela manhã, a empresa fez postagem no Twitter pedindo desculpas a usuários pelos transtornos da falta de luz.

Os clientes que continuam com problemas no seu abastecimento podem fazer contato com o grupo pelos seguintes canais de comunicação:

- SMS 27307, que deve ser preenchido com a palavra LUZ e o número da Unidade Consumidora (encontrado no canto superior direito da fatura);

- Site https://ceee.equatorialenergia.com.br/;

- Telefone: 0800 721 2333.