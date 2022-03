Depois de quase uma semana com problemas no fornecimento de energia em Porto Alegre, a CEEE Equatorial se desculpou pelo transtorno nesta sexta-feira (11).

Através do perfil oficial no Twitter, a companhia afirma que a energia já foi restabelecida para 162 mil clientes. Ainda não há atualização oficial sobre o número de pessoas ainda sem luz na região metropolitana.

A Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul (DPE/RS) cobrou a CEEE por soluções ao problema ainda na quinta, depois da Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Rio Grande do Sul (Agergs) afirmar que a empresa concedida ao Grupo Equatorialdevido à não conformidade com o contrato.