Ar seco e frio ajuda a dissipar as nuvens do Centro para o Sul do RS

Ar mais seco e frio avança e ajuda a dissipar as nuvens do Centro para o Sul do Estado ao longo desta sexta-feira (11). Entre a Campanha e a fronteira Oeste o sol deve aparecer desde cedo, sem previsão de chuva. Já nas faixas Norte e Leste o tempo segue instável com muitas nuvens e pancadas de chuva com pouca elevação térmica à tarde. As informações são da Metsul Meteorologia.

Pode chover forte e os acumulados de precipitação poderão ser altos, sobretudo, na divisa com Santa Catarina. Atenção para o vento que será persistente com rajadas moderadas do quadrante Sul com impacto importante na sensação térmica.

O tempo fica instável com muitas nuvens e pancadas de chuva a qualquer hora. A temperatura irá oscilar pouco e o vento sul persistente deixará a sensação térmica menor ao ar livre. A perspectiva é de um sábado (12) de sol, porém, no domingo (13) as nuvens aumentam e pode voltar a chover.

Rio Grande do Sul – previsão do tempo para sexta-feira

Máxima: 26°C

Mínima: 17°C

Porto Alegre – previsão do tempo para sexta-feira

Máxima: 23ºC

Mínima: 20ºC